PEREIRA SIK SIK ELEŞTİRİLDİ

Pereira alınan kötü sonuçların yanı sıra bazı nedenlerden dolayı da bardağı taşırdı. Özellikle üçlü savunma oynattığı ve maç içerisinde hiç taktik değiştirmediği için sık sık eleştirilen Pereira, dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'i de oynatmadığı için tepki çekiyor.