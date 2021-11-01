FENERBAHÇE HABERLERİ! Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine Andriy Shevchenko!
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor maçına lider giren Fenerbahçe, deplasmanda rakibine 3-1'lik skorla boyun eğmiş daha sonra oynadığı 2 mücadeleden de sahadan mağlubiyetle ayrılarak ligin zirvesinden uzaklamıştı. Sarı-lacivertlilerde fatura ise direktör Vitor Pereira'ya kesilebilir. Fenerbahçe yönetimi olası bir ayrılık için teknik direktör adaylarını belirlemeye başladı. Listenin başında ise Ukrayna'nın efsane ismi Andriy Shevchenko bulunuyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ekim ayındaki milli araya lider giren Fenerbahçe'de evdeki hesap çarşıya uymadı. Milli ara dönüşü Kasımpaşa'yı yendikten sonra üst üste Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, bir anda liderin 8 puan gerisine düştü.
YÖNETİMİN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR
Yönetim kurulunun yapacağı toplantıda iki farklı seçeneğin tartışılacağı belirtildi. Kurmaylar, Avrupa'da oynanacak Antwerp ve ligdeki Kayserispor karşılaşmasından alınacak sonuçlara göre hareket etmek istiyor.
Diğer seçenek ise milli ara sonrası oynanacak olan derbiyi beklemek ve bu karşılaşmadan alınacak kötü sonuç sonrası Pereira ile yolları ayırmak.
PEREIRA SIK SIK ELEŞTİRİLDİ
Pereira alınan kötü sonuçların yanı sıra bazı nedenlerden dolayı da bardağı taşırdı. Özellikle üçlü savunma oynattığı ve maç içerisinde hiç taktik değiştirmediği için sık sık eleştirilen Pereira, dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'i de oynatmadığı için tepki çekiyor.
Tecrübeli on numaranın Portekizli teknik adam ile çalışmaktan mutsuz olduğu bilinirken, karşılaşmalardan erken alındığı zaman saha kenarlarında gösterdiği agresif tavırlarla da bunu sık sık belli ediyordu.
İLK ADAY SHEVA
Fenerbahçe teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği pamuk ipliğine bağlıyken yönetim B planı için şimdiden düğmeye bastı.
Milli ara öncesi oynanacak Antwerp ve Kayserispor maçları Portekizli çalıştırıcının kaderini belirleyecek.
Yeni Asır'ın haberine göre; alınacak kötü sonuçlara göre Pereira ile yollarını ayıracak olan kurmaylar, ilk aday olarak Ukrayna Milli Takımı'nı EURO 2020'de çeyrek finale çıkararak tarihi bir başarıya imza atan Shevchenko olarak belirledi.
BAŞKAN GÖRÜŞECEK
Turnuvadan sonra Ukrayna ile yollarını ayıran ve şuan boşta olan 45 yaşındaki teknik adam ile temasa geçecek olan Başkan Ali Koç, Galatasaray derbisine Ukraynalı çalıştırıcı ile çıkabilir.
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