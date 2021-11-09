09 Kasım 2021, Salı

FATİH KARAGÜMRÜK

Süleyman Hurma A Spor'a açıkladı! Francesco Farioli Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Süleyman Hurma A Spor’a açıkladı! Farioli F.Bahçe’ye mi geliyor?
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 09.11.2021

Süper Lig takımlarından Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.Hurma, teknik direktörleri Francesco Farioli'nin isminin Fenerbahçe ile anılmasına ile ilgili olarak, "Fenerbahçe'nin hocamızla ilgilendiği haberleri tamamen asılsızdır" dedi. | Son dakika spor haberleri

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Francesco Farioli hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hurma, "Fenerbahçe'nin hocamızla ilgilendiği haberleri asılsızdır. Bize ya da hocamıza herhangi bir teklif gelmedi." ifadelerini kullandı.

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