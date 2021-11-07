Avrupa devlerinin radarına girdi! Fenerbahçe’den Attila Szalai hamlesi...

MAAŞI 1 MİLYON EUROYA ÇEKİLECEK

Takvim'in haberine göre, 23 yaşındaki oyuncu ile ilgili ilgili düşünülen rakamlar da ortaya çıktı. Macar yıldızın yıllık ücretinin 500 bin Euro olduğu ve bu rakamın 1 milyon Euro'ya çıkartılacağı iddia edildi. Öte yandan sözleşmesine Fenerbahçe'nin ekonomisini yakından ilgilendiren bir madde konacak. Genç yıldız Attila Szalai'nin serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olacak.