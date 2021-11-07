Avrupa devlerinin radarına girdi! Fenerbahçe'den Attila Szalai hamlesi...
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği futbolla göz dolduran Attila Szalai için Avrupa devleri sıraya girdi. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda 500 bin euro maaş alan Macar stoperin maaşında iyileştirmeye gidip 30 milyon euro serbest kalma bedeli eklemek için oyuncu ile görüşecek. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Attila Szalai için harekete geçiyor. Avrupa devlerinin peşinden koştuğu ve son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin transfer etmek istediği Szalai ile yeni sözleşme imzalama kararı alındı. Sarı-Lacivertli Yönetimin milli arada Macar stoperin menajeri ile bir araya geleceği ve şartları masaya yatıracağı öğrenildi. Szalai'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Macar oyuncunun güncel piyasa değer 11 milyon Euro.
MAAŞI 1 MİLYON EUROYA ÇEKİLECEK
Takvim'in haberine göre, 23 yaşındaki oyuncu ile ilgili ilgili düşünülen rakamlar da ortaya çıktı. Macar yıldızın yıllık ücretinin 500 bin Euro olduğu ve bu rakamın 1 milyon Euro'ya çıkartılacağı iddia edildi. Öte yandan sözleşmesine Fenerbahçe'nin ekonomisini yakından ilgilendiren bir madde konacak. Genç yıldız Attila Szalai'nin serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olacak.
Oynadığı futbol ve istikrarıyla Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan Szalai, bu sezon 17 karşılaşmada forma giydi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın vazgeçilmezlerinden olan Macar kule, Apollon Limassol takımından transfer edilmişti.
Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai, milli takımının da vazgeçilmezlerinden. Tam 21 kez Macar Milli Takım formasını giydi...
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