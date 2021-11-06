Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik'ten Galatasaray'a 6-0 göndermesi
Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda söz aldı ve sarı lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray ile ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu. Bilecik, "Günün ilk rakamı 6. Çünkü bugün 6 Kasım. 6 Kasım 2002'de Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü. Bunu söylemeden geçemeyeceğim" dedi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda söz alan kulüp başkanvekili Erol Bilecik'ten Galatasaray'a gönderme geldi. Bilecik konuşmasında, 6 Kasım 2002'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı Galatasaray derbisinin 19. yıldönümü olduğunu vurgu yaptı. Bilecik'in kullandığı ifadeler şu şekildeydi;
"Bizi bir arada tutan esas şey bu çubuklu sevda. Fenerbahçeli olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatan binlerce şey var ama bugünkü atmosfere çok yakışacak birkaç şeyi sizlerle paylaşmak isterim. Günün ilk rakamı 6. Çünkü bugün 6 Kasım. 6 Kasım 2002'de Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü. Bunu söylemeden geçemeyeceğim."
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