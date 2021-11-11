"Devre arası transferleri için Pazartesi günü Hamza hoca ile oturup, konuşacağız. Yöneticimiz Muhammet Mete de scout ekibi ile bazı çalışmalar yapıyor. Tabi önümüzde 7 maç daha var. Bu maçlar bizim yol haritamız olacaktır. Rizespor kötü futbol oynamıyor, takımın güveni geldi. Biz Allah'ın izni ile Konyaspor maçını kazanıp Rize'ye döndüğümüzde çok daha farklı şeyler konuşacağız. İlk yarının sonunda 7 maç var, bu da 21 puan demek. Bu puanların hepsine talibiz ama ne kadarını alırız? Sakatlık sorunu yaşayan Loic Remy konusunda hocamızla oturup, konuşacağız. Bu oyuncu ile bir tasarrufu varsa bize söyleyecektir."