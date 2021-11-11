11 Kasım 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rizespor Başkanı Tahir Kıran açıkladı! Fenerbahçe'ye Gökhan Akkan transferinde kötü haber

Kış transfer dönemi için çalışmalarını devam eden Fenerbahçe'de, kaleci takviyesi yapmak için kollar sıvandı. Yerli bir file bekçisini kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan'ı gündemine almıştı. Karadeniz temsilcisinin başkanı Tahir Kıran, 26 yaşındaki kalecinin geleceğiyle ilgili flaş ifadelerde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rizespor Başkanı Tahir Kıran açıkladı! Fenerbahçe’ye Gökhan Akkan transferinde kötü haber
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 Giriş Tarihi: 11.11.2021

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran sessizliği bozdu ve önemli açıklamalarda bulundu. Çay TV'ye konuşan Kıran, "Rizespor'un geleceğini satmam" diyerek; "Rizespor bana emanet edilmiştir, ben hayatım boyunca bana emanet edilen hiçbir şeye ihanet etmedim" dedi. Öte yandan Tahir Kıran, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki kaleci Gökhan Akkan'ın son durumuyla ilgili net ifadeler kullandı. İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rizespor Başkanı Tahir Kıran açıkladı! Fenerbahçe’ye Gökhan Akkan transferinde kötü haber

"Devre arası transferleri için Pazartesi günü Hamza hoca ile oturup, konuşacağız. Yöneticimiz Muhammet Mete de scout ekibi ile bazı çalışmalar yapıyor. Tabi önümüzde 7 maç daha var. Bu maçlar bizim yol haritamız olacaktır. Rizespor kötü futbol oynamıyor, takımın güveni geldi. Biz Allah'ın izni ile Konyaspor maçını kazanıp Rize'ye döndüğümüzde çok daha farklı şeyler konuşacağız. İlk yarının sonunda 7 maç var, bu da 21 puan demek. Bu puanların hepsine talibiz ama ne kadarını alırız? Sakatlık sorunu yaşayan Loic Remy konusunda hocamızla oturup, konuşacağız. Bu oyuncu ile bir tasarrufu varsa bize söyleyecektir."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rizespor Başkanı Tahir Kıran açıkladı! Fenerbahçe’ye Gökhan Akkan transferinde kötü haber

"REMY FUTBOLU KAFASINDA BİTİRDİ GALİBA"
"Tesiste, takımda, A takımda tek yetkili Hamza hocadır. Sportif Direktör falan filan diye bir şey söz konusu değil. Tek yetkili Hamza hocadır. Bu oyuncuyu kazanacak mıyız? Kadro dışı mı bırakacağız? Yollarımızı ayıracağız? Tek yetkili Hamza hoca. Remy'i çok kazanmaya uğraştık ama anladığım kadarıyla başarılı olmadık, herhalde kafasında futbolu bitirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rizespor Başkanı Tahir Kıran açıkladı! Fenerbahçe’ye Gökhan Akkan transferinde kötü haber

Hayırlısı diyelim. Pazartesi günü hocamızla yapacağımız toplantıda bir karar vereceğiz. Rizespor'un geleceğini düşünürken, Rizespor'un paralarını, ekonomisini parçalayamam. Ayağımızı yorgana uzatarak yapmak zorundayız. Ben de 30-40 milyon avro harcayıp, flaş transferler yapmak isterim ama ben bugün kendi egolarımı tatmin etme adına Rizespor'un geleceğini satamam."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rizespor Başkanı Tahir Kıran açıkladı! Fenerbahçe’ye Gökhan Akkan transferinde kötü haber

"GÖKHAN AKKAN İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME YAPACAĞIZ"
"Kaleci Gökhan Akkan ile yeni sözleşme yapacağız. 3 yıllık daha yeni imza atılacak. Gökhan da çok hevesli. Kendisi Rizespor'dan bir tek şartla gider o da A milli takım kalecisi olması halinde. Tüm futbolcularım bir birinden pırlanta. Tabi arada tatlı rekabet, sürtüşme olacaktır."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rizespor Başkanı Tahir Kıran açıkladı! Fenerbahçe’ye Gökhan Akkan transferinde kötü haber

"VEDAT GELMEK İSTESİN HEMEN ALIRIM"
"Eski oyuncumuz Vedat Muriqi ile ben görüşüyorum. Hiç diyalogum kesilmedi, abi kardeş gibi. Vedat gelse hayır demem tabi ki. Vedat emin ol ki eğer kiralık gelmeyi düşünürse ilk beni arar. Vedat, Fenerbahçe'ye giderken de ilk beni aradı. Son olarak taraftarımıza şunu söylüyorum. Sabredin, takım iyi olacak, stadı doldurun, orayı askoroz cehennemine çevirin. Rakip takımın oyuncularının ayakları titresin."

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