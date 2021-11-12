Fenerbahçe Beko 43-68 Olimpia Milano (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe Beko evinde yıkıldı! Kulüp tarihinde bir ilk
THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Olimpia Milano'yu ağırladı. Müsabakayı sarı-lacivertliler 43-68 gibi bir skorla kaybetti ve 6. yenilgisini aldı. Kanarya, bu mücadelede EuroLeague tarihinde en az sayı attığı maçı oynadı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 68-43 mağlup oldu.
Bu sonuçla AX Armani Exchange Milan, 8. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılaşmaya etkili başlayan AX Armani Exchange Milan, 4. dakikada 7-0 üstünlük yakaladı. Savunmada ve hücumda organize olamayan Fenerbahçe Beko'ya sadece 3 sayı şansı tanıyan İtalya ekibi, baştan sona üstün oynadığı ilk periyodu 22-3 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de hız kesmeyen AX Armani Exchange Milan, 13. dakikada farkı 27 sayıya çıkardı: 5-32. Bu bölümden sonra toparlanan ve kaydettiği 15 sayıya karşılık rakibinin sadece 3 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe Beko, bitime 44 saniye kala farkı 15'e çekti: 20-35. AX Armani Exchange Milan, soyunma odasına 37-20 üstün gitti.
Üçüncü periyotta da Fenerbahçe Beko'ya büyük üstünlük kuran ve dış atışlardan 4 isabet bulan AX Armani Exchange Milan, 29. dakikada farkı 33 sayıya çıkardı: 27-60. İtalya temsilcisi, son çeyreğe 62-29 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen AX Armani Exchange Milan, karşılaşmadan 68-43 galip ayrıldı.
KULÜP TARİHİNDE BİR İLK
Bu karşılaşma ayrıca, Fenerbahçe'nin THY EuroLeague tarihinde en az sayı attığı maç olarak kayıtlara geçti.
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