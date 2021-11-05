CHELSEA'NİN TEKLİFİ BELLİ OLDU!

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Chelsea'nin bu transfere harcayacağı miktar da belli oldu. Maviler, Attila Szalai için Fenerbahçe'ye 17 milyon sterlin (20 milyon euro) civarında bir teklif yapmayı planlıyor.