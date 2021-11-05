06 Kasım 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Attila Szalai için dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai, Avrupa devlerini peşine taktı. Bir süredir İspanya La Liga takımlarından Sevilla'nın radarında bulunan yıldız stopere bir talip daha çıktı. İngiliz devi Chelsea'nin, Szalai'yi ocak ayındaki transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçtiği ifade edildi. Premier Lig ekibinin transfer için teklifini hazırladığı iddia edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Attila Szalai için dudak uçuklatan rakam
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 Giriş Tarihi: 05.11.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'i deplasmanda 3-0 deviren Fenerbahçe nefes aldı. Gözünü bir yandan ocak ayına çeviren sarı lacivertli yönetim, geniş bir transfer operasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Attila Szalai için dudak uçuklatan rakam

Yapılması planlanan nokta atışı transferlere kaynak yaratmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, oyuncu satışına yönelecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Attila Szalai için dudak uçuklatan rakam

Takımın en değerli oyuncularından Attila Szalai'ye gelen teklifleri değerlendirmeye alan Fenerbahçe, Macar savunmacıya gelen tekliflerden memnun. Birçok kulübün transfer listesinde olan Szalai için şimdi de Premier Lig devi devreye girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Attila Szalai için dudak uçuklatan rakam

CHELSEA SZALAI'NİN PEŞİNDE!
İngiltere Ligi takımlarından Chelsea, Atilla Szalai'yi ocak ayında kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Maviler, genç defans oyuncusu için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Attila Szalai için dudak uçuklatan rakam

Szalai'nin de Chelsea'nin ilgisinden memnun olduğu ve dünyanın en iyi liglerinden birinde oynamak istediğini belirttiği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Attila Szalai için dudak uçuklatan rakam

CHELSEA'NİN TEKLİFİ BELLİ OLDU!
İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Chelsea'nin bu transfere harcayacağı miktar da belli oldu. Maviler, Attila Szalai için Fenerbahçe'ye 17 milyon sterlin (20 milyon euro) civarında bir teklif yapmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Attila Szalai için dudak uçuklatan rakam

Söz konusu haberde Fenerbahçe'nin finansal koşullar nedeniyle bu teklife sıcak bakabileceği de belirtildi. 23 yaşındaki Macar stoper 2021'in başında Apollon Limassol'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Attila Szalai için dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı'yla istikrarlı bir performansa imza atan Attila Szalai'nin sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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