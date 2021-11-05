FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de gündem yeniden Vedat Muriqi! Oyuncunun isteği...
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Antwerp'i 3-0 ile geçerek moral kazandı. Sarı lacivertliler Berisha ve Mert Hakan Yandaş'ın yıldızlaştığı mücadeleden galip geçerek grupta iddiasını sürdürdü. Avrupa şansını devam ettiren Kanarya, ocak ayı transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Fenerbahçe'de gündem yeniden Vedat Muriqi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
NOKTA ATIŞI TRANSFER
Fenerbahçe golcü soruna noktayı koyuyor. Başkan Ali Koç yönetiminde birçok yıldızı transfer eden ve golcülerden yana şansı tutmayan sarı lacivertliler Ocak ayı transfer dönemi için nokta atışı yapıyor. İşte transferdeki son detaylar...
FENERBAHÇE AVRUPA'DA ŞOV YAPTI
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında Frankfurt ile 1-1, Olympiakos'a sahasında 3-0 yenilen Fenerbahçe Antwerp ile de 2-2 berabere kalmıştı. Grup ikinci maçlarında dün gece sarı lacivertliler dün gece Belçika'da Antwerp'i 3-0 gibi net bir skorla yendi ve Avrupa'da üst tur şansını devam ettirmiş oldu.
İLK HEDEF GOLCÜ
Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçlar ve özellikle Konyaspor'a karşı oynanan son maçta yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği kadroyu bir türlü sahaya süremeyen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Pereira ve yönetimin ilk hedefi golcü.
REKORLA TRANSFER OLMUŞTU
Fenerbahçe'de 2. kez başkan seçilen ve birçok golcü transferine imza atan başkan Ali Koç, Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'de verim almıştı. Sezon biter bitmez Kosovalı golcü Vedat Muriqi rekor bir bonservis ücreti ile İtalyan devi Lazio'ya transfer olmuştu.
FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ
Fanatik'in haberine göre, İtalyan ekibi Lazio'da gider gitmez yaşadığı sakatlık ve Covid-19 nedeniyle bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Kosovalı golcü için Fenerbahçe'de yeniden devrede! Sarı-Lacivertliler, Lazio'da bir türlü istediği kadar süre alamayan ve gözden düşen 27 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak için kolları sıvadı.
VEDAT DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR
Yönetim henüz ne Lazio'ya ne de Vedat Muriqi teklif yapmadı. Takımında mutsuz olan 27 yaşındakik Kosovalı golcünün Sarı- Lacivertliler'e dönmeyi çok istediği öğrenildi. Bu nedenle yıldız futbolcuyu ikna etme konusunda sıkıntı yaşanması beklenmiyor.
FORMÜL ARAYIŞINDALAR
Yönetim için bu transferdeki en büyük zorluk, Vedat Muriqi'e geçen sezon yaklaşık 20 milyon Euro ödeyen Lazio ile ortak noktada buluşmak. Fenerbahçe, İtalyanlar'ın 'evet' diyeceği bir formül arayışında.
ZORUNLU SATIN ALMA
Sarı- Lacivertliler'in masaya, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle oturması bekleniyor. Bu opsiyonun devreye girmesinin bazı performans şartlarına bağlanması da muhtemel. Asıl önemli nokta, zorunlu satın alma bedelini belirlemek.
9 MAÇ 1 ASİST
Fenerbahçe yönetimi sonraki satıştan yüksek bir pay vererek teklifi cazip kılmaya çalışacağı kaydedildi. 27 yaşındaki Kosovalı golcü Vedat Muriqi İtalyan devi Lazio ile bu sezon 9 maçta forma giyerken sadece 1 asiste imza attı.
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