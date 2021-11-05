FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Fanatik'in haberine göre, İtalyan ekibi Lazio'da gider gitmez yaşadığı sakatlık ve Covid-19 nedeniyle bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Kosovalı golcü için Fenerbahçe'de yeniden devrede! Sarı-Lacivertliler, Lazio'da bir türlü istediği kadar süre alamayan ve gözden düşen 27 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak için kolları sıvadı.