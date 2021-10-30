FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Vitor Pereira'nın göz bebeğine Premier Lig devinden kanca!
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sezon başında birçok oyuncuyu kadrosuna katan sarı lacivertlilerde, bazı isimler ise ön plana çıkmaya devam ediyor. Onlardan birisi olan Kanarya'nın başarılı savunmacılarından Kim Min-Jae'ye Premier Lig devi talip oldu. İşte detaylar...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kilit isimlerinden olan genç yıldızın Premier Lig devi tarafından yakından takip edildiği ortaya çıktı.
MESUT ÖZİL YOK
Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, dün Konya'ya gitti. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün itibariyle İstanbul'da tamamladı ve ardından Konya'ya hareket etti. Sakatlıkları olan Mesut Özil ve Serdar Aziz kafilede yer almadı.
TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ
Fenerbahçe kafilesini Konya'da havaalanında yüzlerce taraftar karşıladı. Taraftarların tezahüratları arasında takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet, kamp yapacakları otele doğru hareket etti.
HEDEF GALİBİYET
Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta da sahadan mağlup ayrılan Fenerbahçe'de Konyaspor maçında tek hedef galibiyet. Sarı-lacivertlilerin bir yandan da Ocak ayı için transfer çalışmalarına başladığı biliniyor.
TOTTENHAM TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kim Min Jae için Tottenham takibini sürdürüyor. Güney Koreli stoper için İngiliz kulübü scout çalışmalarını kesmedi.
HEDEF UZAKDOĞU
Sarı-lacivertlilerden önce de Kim'i takip eden Tottenham, transfer için çabasını sürdürüyor. Kadrosunda Güney Koreli yıldız Heung Min Son'u da bulunduran Londra temsilcisi, Uzakdoğu'daki başarısını artırmak istiyor.
FENERBAHÇE'DE MAÇLARI TAKİP EDİLİYOR
Son sayesinde başta ülkesi olmak üzere Asya ülkelerinde dikkat çeken Tottenham, Kim hamlesini bu açıdan da önemsiyor. Kim'in Fenerbahçe'de maçları takip edilirken, performansı düzenli olarak izleniyor.
SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTECEK
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Güney Koreli savunmacı, sarı-lacivertliler ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı. Süper Lig devi, Kim transferi için Çin Kulübü BJ Guoan'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
11 MAÇA ÇIKTI
Sarı-lacivertlilerin genç savunmacısı şu ana kadar savunmada gösterdiği istikrarlı performansla dalga geçti. Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olmasına rağmen Kim, 11 maçlık süreçte takıma karşı bir uyum sorunu yaşamadı.
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