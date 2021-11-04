FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Max Meyer ile yollar ayrılıyor!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de aldığı üst üste yenilgilerle lider Trabzonspor'un 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar hızlandı. Yapacağı takviyelerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık netleşti. Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamayan Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Meyer'e forma bulması istendi. Sezon başında sarı-lacivertli kulübe transfer edilen Meyer, gözden çıkarılmış durumda.
26 yaşındaki futbolcuya kulüp bulunması için görüşmeleri devam ettiği öğrenildi. Ligde ve Avrupa'da toplam 120 dakika süre alan ve skor katkısı üretemeyen Meyer'in performansı yeterli bulunmadı.
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