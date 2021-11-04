06 Kasım 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Max Meyer ile yollar ayrılıyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de aldığı üst üste yenilgilerle lider Trabzonspor'un 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar hızlandı. Yapacağı takviyelerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık netleşti. Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamayan Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de Max Meyer ile yollar ayrılıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Meyer'e forma bulması istendi. Sezon başında sarı-lacivertli kulübe transfer edilen Meyer, gözden çıkarılmış durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de Max Meyer ile yollar ayrılıyor!

Bir türlü istenen katkıyı veremeyen Alman futbolcunun kendisinden kulüp bulması istendi. Böylece devre arasında yabancı transferi için kontejan açılması planlandı. Takvim'in haberine göre; Max Meyer'in menajerlik şirket, 4 kulüple görüşme yaptı ancak hiçbir kulüpten olumlu yanıt alınamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de Max Meyer ile yollar ayrılıyor!

26 yaşındaki futbolcuya kulüp bulunması için görüşmeleri devam ettiği öğrenildi. Ligde ve Avrupa'da toplam 120 dakika süre alan ve skor katkısı üretemeyen Meyer'in performansı yeterli bulunmadı.

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