FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de Max Meyer ile yollar ayrılıyor!

Bir türlü istenen katkıyı veremeyen Alman futbolcunun kendisinden kulüp bulması istendi. Böylece devre arasında yabancı transferi için kontejan açılması planlandı. Takvim'in haberine göre; Max Meyer'in menajerlik şirket, 4 kulüple görüşme yaptı ancak hiçbir kulüpten olumlu yanıt alınamadı.