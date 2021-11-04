FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın forvetleri dikiş tutmuyor! Son 9 golcüden 8'i...
Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan Fenerbahçe, son yıllarda aradığı golcüyü bir türlü bulamadı. Ali Koç'un kulübün başına geçtiği dönemden bu yana 9 santrfor transfer eden sarı lacivertlilerde, bu forvetlerin 8'i eski takımlarında gösterdiği performansları yakalayamadı. İşte o rakamlar...
GOLCÜ TRANSFERİ KARAVANA
Ali Koç döneminde transfer edilen 9 forvetten 8'i Fenerbahçe kariyeri öncesi istatistiklerinin çok gerisinde kaldı. Sadece Vedat Muriç, gol ortalamasını yükseltti.
UYUM SAĞLAYAMADILAR
Bu sezon transfer edilen Berisha'nın gol ortalaması 0,41'den 0,12'ye, Serdar Dursun'un 0,34'ten 0,16'ya geriledi... İki golcü bir türlü takıma uyum sağlayamadı.
ŞU ANDA YARI YARIYA FARK VAR
Takvim'in haberine göre; F.Bahçe'nin transfer ettiği golcüler daha önceki kariyerlerinde 2485 kaçta 907 gol atarken 0,36 ortalama yakaladı. Fenerbahçe'deki kariyerlerinde ise 186 maçta 35 gol atarken 0,18 ortalama yakaladı.
MERGIM BERISHA Fener'den önce: Maç: 170 Gol: 70 Ortalama: 0,41 Fener'de: Maç: 8 Gol: 1 Ortalama: 0,12
SERDAR DURSUN Fener'den önce: Maç: 320 Gol: 110 Ortalama: 0,34 Fener'de: Maç: 6 Gol: 1 Ortalama: 0,16
PAPISS CISSE Fener'den önce: Maç: 413 Gol: 183 Ortalama: 0,44 Fener'de: Maç: 28 Gol: 5 Ortalama: 0,17
ALLY SAMATTA Fener'den önce: Maç: 249 Gol: 98 Ortalama: 0,39 Fener'de: Maç: 33 Gol: 6 Ortalama: 0,18 Fener'den sonra Maç: 12 Gol: 3 Ortalama: 0,25
KEMAL ADEMI Fener'den önce: Maç: 146 Gol: 49 Ortalama: 0,33 Fener'de: Maç: 8 Gol: 1 Ortalama: 0,12 Fener'den sonra Maç: 15 Gol: 1 Ortalama: 0,06
VEDAT MURİÇ Fener'den önce: Maç: 210 Gol: 64 Ortalama: 0,3 Fener'de: Maç: 36 Gol: 17 Ortalama: 0,47 Fener'den sonra Maç: 43 Gol: 2 Ortalama: 0,04
MEVLÜT ERDİNÇ Fener'den önce: Maç: 428 Gol: 142 Ortalama: 0,28 Fener'de: Maç: 19 Gol: 4 Ortalama: 0,21 Fener'den sonra Maç: 36 Gol: 3 Ortalama: 0,08
ISLAM SLIMANI Fener'den önce: Maç: 292 Gol: 111 Ortalama: 0,38 Fener'de: Maç: 25 Gol: 5 Ortalama: 0,2 Fener'den sonra Maç: 41 Gol: 14 Ortalama: 0,34
MICHAEL FREY Fener'den önce: Maç: 257 Gol: 80 Ortalama: 0,31 Fener'de: Maç: 23 Gol: 5 Ortalama: 0,21 Fener'den sonra Maç: 81 Gol: 35 Ortalama: 0,43
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