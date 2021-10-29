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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gözü Vedat'ta! Ocak ayında...

F.Bahçe’nin gözü Vedat’ta! İşte transferin perde arkası...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Fenerbahçe'de sergilediği futbolla İtalya Serie A'nın Lazio takımına transfer olan ve bir türlü istediği forma şansını bulamayan Vedat Muriqi konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Kosovalı forvet, kulübüne daha fazla süre almak için takımdan ayrılmak istediğini iletince sarı-lacivertliler yeniden devreye girdi. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'de Vedat Muriç konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Lazio'da beklentilerin altında kalan Kosovalı forvetin ocak ayında sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre 2025'e kadar sözleşmesinin bulunduğu İtalyan ekibine ayrılık talebini ileten 27 yaşındaki golcü için temaslarına hız veren Kanarya'nın ara transfer döneminde işi bitirmesi bekleniyor. Eski yıldızını satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefleyen Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. İtalyan basını da Muriç'in Lazio'da mutsuz olduğu yönünde haberler yaparken, sarı-lacivertlilere gideceği iddiaları her geçen gün artıyor. Yönetimin, Brezilyalı Hulk için de araştırma yaptığı, şartlar oluşursa sambacı yıldızın da transfer edilebileceği iddia edildi.
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