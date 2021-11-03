Antwerp - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira konuştu!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve futbolcular Berke Özer UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olacak Antwerp maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Pereira, "Benim işim takımın seviyesini arttırabilmek, benim çok fazla tecrübem var. Eski havayı yakalayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz, futbolda dün yoktur. En az hatayı yapmak için çabalıyoruz. Öz güvenimizi tekrar kazanmak gerekiyor. Yarın alacağımız 3 puan bizi savaşa tekrar sokacak." dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Berke Özer UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olacak Antwerp maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İŞTE PEREIRA'NIN SÖZLERİ:
Bu maçın önemini ve 3 puanın önemini biliyoruz. 3 puan almak var kafamızda, iyi bir takımla oynayacağız. Onlar da bizi tanıyor, biz de onları tanıyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız.
Bütün odağımız; takımın seviyesini arttırmak. Takımda büyük bir karakter var, futbolda böyle sonuçlar yaşanıyor. Bugün iyiyseniz, yarın kötü olabiliyorsunuz. Ben takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum ve benim işim de bu.
Futbolda eleştiriler vardır, bazen eleştirebilirsiniz. Bugün iyi olabilirsiniz, yarın kötü.
Franfurt'ta penaltı atsaydık, 2 puan fazla olacaktır. Antwerp karşısında penaltıyı atsak yine 2 puan fazla olacaktık. Futbol bu, matematik hesaplarına giremezsiniz.
Benim işim takımın seviyesini arttırabilmek, benim çok fazla tecrübem var. Eski havayı yakalayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz, futbolda dün yoktur. En az hatayı yapmak için çabalıyoruz. Öz güvenimizi tekrar kazanmak gerekiyor. Yarın alacağımız 3 puan bizi savaşa tekrar sokacak.
Yarınki hedefimiz 3 puan ve sonrasında gruptan çıkabilmek. Biz Avrupa'nın en iyi takımı değiliz, omzumuzda büyük bir yük olduğunu söylemek istedim. Alabildiğimiz en iyi sonucu almak istiyoruz.
BERKE ÖZER MAÇ ÖNCESİ KONUŞTU!
2 sene Belçika'da oynadım. Disiplinli ve sistemli bir takımlar, taktiklerine bağlı takımlar var burada. Güçlü bir takımla oynayacağımızı arkadaşlarıma söyledim, bizimle aynı kefeye koyamazsınız ama zor zamanlar yaratabilecek bir takım.
"ALTAY İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Altay için hepimiz çok üzüldük, herkes çok üzüldü. Takım için büyük bir kayıp. Benim için bir fırsat oldu, bu takımın kalesinde olmak büyük bir gurur ve sorumluluk. Altay için üzgünüm ama kaleye geçtiğim için mutluyum.
Fenerbahçe'nin kalesindeyseniz baskı altında olacaksınız. Böyle bir kulüpte baskı altında olmak çok normal. Baskı altında hissetmiyorum aslında, hem yöneticiler hem de taraftarlar bana büyük destek veriyor.
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