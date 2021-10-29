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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi flaş gelişme! Kim Min-Jae...

F.Bahçe’de flaş gelişme! Kim Min-Jae...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yolunda yara alan sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Karşılaşma öncesinde Kanarya'nın başarılı savunmacısı Kim Min-Jae hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında olan Kim Min Jae ve Attila Szalai, istatistiklerde de öne çıktı. İki savunma oyuncusundan Kim, forma giydiği 8 Süper Lig maçında 60 ikili mücadelenin 44'ünü, 33 hava topunun da 26'sını kazandı.

10 maçın tamamında forma giyen Szalai ise 69 ikili mücadelenin 42'sinde, 36 hava topunun da 19'unda rakiplerine üstünlük sağladı.

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Kim Min-Jae, Alanyaspor karşısında forma giyememişti. Güney Koreli futbolcu, Süper Lig'in 11. haftasındaki Konyaspor mücadelesiyle birlikte yeniden 11'e dönecek.

Böylece sarı-lacivertlilerin savunmadaki değişmez ikilisi Kim Min-Jae ve Attila Szalai 1 haftalık aranın ardından yeniden birlikte görev alacak.

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