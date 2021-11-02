02 Kasım 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Royal Antwerp-Fenerbahçe maçını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda oynayacağı maçı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda yapacağı 4. hafta müsabakasını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini Milos Gigovic yapacak. Mücadelede Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro VAR, Antonio Emanuel Carvalho Nobre ise AVAR olarak görev alacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...