02 Kasım 2021, Salı

FENERBAHÇE

Royal Antwerp-Fenerbahçe maçını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek!

Antwerp-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.11.2021

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda oynayacağı maçı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda yapacağı 4. hafta müsabakasını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Milos Gigovic yapacak. Mücadelede Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro VAR, Antonio Emanuel Carvalho Nobre ise AVAR olarak görev alacak.

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