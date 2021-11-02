Fenerbahçe'den Wahbi Khazri bombası! Girişimler başladı
Sezon başında Merhim Berisha ve Diego Rossi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, iki futbolcudan da gol yollarında istediğini alamamıştı. Devre arasında bir santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, gözünü Fransa Lig 1'de forma giyen Wahbi Khazri'ye dikti. Khazri için Fenerbahçe'nin girişimlere başladığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ara transfer sezonunda kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, girişimlere başladı. Fotomaç'ın Tunus basınından derlediği habere göre Kanarya, Wahbi Khazri'yi istiyor.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, gelecek sezon St Etienne ile sözleşmesi sona erecek Wahbi Khazri için girişimlere başladı bile.
ÖZİL FAKTÖRÜ
Öte yanden haberde, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de bulunmasından dolayı Khazri'nin gol yollarında daha etkili olabileceği bilgisina yer verildi.
Kariyerine Bastia altyapısında başlayan Khazri, daha sonra Bordeaux, Sunderland, Stade Rennes ve Saint Etienne formaları giydi.
BU SEZON FORMDA
Öte yandan Khazri, bu sezon St Etienne ile 12 maça çıktı ve 7 gol üretti. Bununla beraber 63 kez milli takımda oynadı ve 22 gole imza attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...