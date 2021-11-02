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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Wahbi Khazri bombası! Girişimler başladı

Sezon başında Merhim Berisha ve Diego Rossi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, iki futbolcudan da gol yollarında istediğini alamamıştı. Devre arasında bir santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, gözünü Fransa Lig 1'de forma giyen Wahbi Khazri'ye dikti. Khazri için Fenerbahçe'nin girişimlere başladığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe’den Wahbi Khazri bombası! Girişimler başladı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 Giriş Tarihi: 02.11.2021

Ara transfer sezonunda kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, girişimlere başladı. Fotomaç'ın Tunus basınından derlediği habere göre Kanarya, Wahbi Khazri'yi istiyor.

Fenerbahçe’den Wahbi Khazri bombası! Girişimler başladı

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, gelecek sezon St Etienne ile sözleşmesi sona erecek Wahbi Khazri için girişimlere başladı bile.

Fenerbahçe’den Wahbi Khazri bombası! Girişimler başladı

ÖZİL FAKTÖRÜ
Öte yanden haberde, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de bulunmasından dolayı Khazri'nin gol yollarında daha etkili olabileceği bilgisina yer verildi.

Fenerbahçe’den Wahbi Khazri bombası! Girişimler başladı

WAHBI KHAZRI KİMDİR?
8 Şubat 1991'de Fransa'nın Ajaccio şehrinde dünyaya gelen Khazri, Tunus asıllı ve 1.82 boyunda. Forvet pozisyonunda oynayan yıldız isim sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.

Fenerbahçe’den Wahbi Khazri bombası! Girişimler başladı

Kariyerine Bastia altyapısında başlayan Khazri, daha sonra Bordeaux, Sunderland, Stade Rennes ve Saint Etienne formaları giydi.

Fenerbahçe’den Wahbi Khazri bombası! Girişimler başladı

BU SEZON FORMDA
Öte yandan Khazri, bu sezon St Etienne ile 12 maça çıktı ve 7 gol üretti. Bununla beraber 63 kez milli takımda oynadı ve 22 gole imza attı.

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