02 Kasım 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Vitor Pereira'nın kredisi tükeniyor! Hedefte ise 3 isim var...

Fenerbahçe'de ikinci dönemini geçiren Vitor Pereira, sezona iyi başlasa da bu başarısını sürdüremedi. Portekizli teknik adam son olarak Konyaspor mağlubiyetiyle birlikte kredisinin büyük bir kısmını tüketti. Kanarya'da ise şimdiden arayışlar başladı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Vitor Pereira’nın kredisi tükeniyor! Hedefte ise 3 isim var...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.11.2021

Fenerbahçe'de üst üste alınan 3 mağlubiyet camianın üstüne kara bulut gibi çökerken yönetim de bu kötü gidiş karşısında teknik patron Vitor Pereira'nın durumunu sorgulmaya başladı. Sarı-Lacivertli kurmaylar kötü gidişe önlem alınamazsa hoca değişikliğine gitmek zorunda kalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Vitor Pereira’nın kredisi tükeniyor! Hedefte ise 3 isim var...

YÖNETİM ARAYIŞ İÇERİSİNDE

Bu yüzden yönetim Pereira'nın alternatiflerini şimdiden belirlemiş durumda. Takvim'in haberine göre; ilk sırada Fenerbahçe'nin teklifini daha önce kabul eden ancak kulübünden izin alamayan Hırvat hoca Bilic yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Vitor Pereira’nın kredisi tükeniyor! Hedefte ise 3 isim var...

BILIC FENERBAHÇE'YE SICAK

Çin Ligi'nin mali krizden dolayı durmuş olmasını da Fener yönetimi fırsata çevirmek istiyor. Bilic dışında yönetimin gündeminde 2 isim daha var. Labbadia Ocak 2021'den beri takım çalıştırmıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Vitor Pereira’nın kredisi tükeniyor! Hedefte ise 3 isim var...

LABBADIA & FAVRE DE LİSTEDE

Bruno Labbadia daha önce de Fener'in gündemindeydi. Yine daha önce F.Bahçe ile adı sıkça geçen İsviçreli teknik adam Lucien Favre de Sarı-Lacivertli kulübün alternatif isimleri arasında.

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