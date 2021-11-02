FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Vitor Pereira’nın kredisi tükeniyor! Hedefte ise 3 isim var...

LABBADIA & FAVRE DE LİSTEDE

Bruno Labbadia daha önce de Fener'in gündemindeydi. Yine daha önce F.Bahçe ile adı sıkça geçen İsviçreli teknik adam Lucien Favre de Sarı-Lacivertli kulübün alternatif isimleri arasında.

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