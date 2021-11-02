FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Vitor Pereira'nın kredisi tükeniyor! Hedefte ise 3 isim var...
Fenerbahçe'de ikinci dönemini geçiren Vitor Pereira, sezona iyi başlasa da bu başarısını sürdüremedi. Portekizli teknik adam son olarak Konyaspor mağlubiyetiyle birlikte kredisinin büyük bir kısmını tüketti. Kanarya'da ise şimdiden arayışlar başladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de üst üste alınan 3 mağlubiyet camianın üstüne kara bulut gibi çökerken yönetim de bu kötü gidiş karşısında teknik patron Vitor Pereira'nın durumunu sorgulmaya başladı. Sarı-Lacivertli kurmaylar kötü gidişe önlem alınamazsa hoca değişikliğine gitmek zorunda kalacak.
YÖNETİM ARAYIŞ İÇERİSİNDE
Bu yüzden yönetim Pereira'nın alternatiflerini şimdiden belirlemiş durumda. Takvim'in haberine göre; ilk sırada Fenerbahçe'nin teklifini daha önce kabul eden ancak kulübünden izin alamayan Hırvat hoca Bilic yer alıyor.
LABBADIA & FAVRE DE LİSTEDE
Bruno Labbadia daha önce de Fener'in gündemindeydi. Yine daha önce F.Bahçe ile adı sıkça geçen İsviçreli teknik adam Lucien Favre de Sarı-Lacivertli kulübün alternatif isimleri arasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...