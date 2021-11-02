02 Kasım 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Oscar bombası! Vitor Pereira...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, sezona oldukça hızlı bir giriş yapsa da son haftalarda üst üste kayıplar yaşadı. Son olarak ligde Konyaspor'a mağlup olan Kanarya'da sabırlar taştı. Teknik direktör Vitor Pereira kredisini oldukça tüketmişten, ortaya flaş bir transfer iddiası atıldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan Oscar bombası! Vitor Pereira...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.11.2021

Kötü sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Pereira, yöneticilere sürpriz bir teklifte bulunarak, Oscar'ın astronomik olmayan bir rakama F.Bahçe'ye gelebileceğini kaydetti. Fotomaç'ın haberine göre; Oscar'ın yeniden Avrupa'ya dönmek istediğini belirten Portekizli çalıştırıcı, yönetimin onay vermesi halinde ocakta transferin gerçekleşebileceğini vurguladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan Oscar bombası! Vitor Pereira...

Shanghai ile sözleşmesi Kasım 2024'te bitecek olan 30 yaşındaki Oscar, asıl mevkisi olan 10 numaranın yanı sıra sol kanat ve merkez orta saha olarak da görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan Oscar bombası! Vitor Pereira...

60 MİLYONA TRANSFER OLMUŞTU!

2017'de Chelsea'den Shanghai'ye 60 milyon Euro'ya transfer olan Oscar, Çin kulübünde 105 maçta 32 gol attı, 70 asist yaptı

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