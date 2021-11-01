01 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Royal Antwerp maçı hazırlıklarını sürdürdü!

F.Bahçe Antwerp maçı hazırlıklarını sürdürdü! Serdar Aziz...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.11.2021

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp ile 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp ile 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan futbolcuların aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Serdar Aziz'in çalışmalarını takımdan ayrı bireysel antrenmanla sürdürdüğü kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Allahyar gollerine devam ediyor! Allahyar gollerine devam ediyor!
Kim Min-Jae’ye övgü dolu sözler! Kim Min-Jae'ye övgü dolu sözler!
Pereira’nın yerine bir aday daha! O isim... Pereira'nın yerine bir aday daha! O isim...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör