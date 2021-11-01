01 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Antwerp - Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu!

Antwerp - F.Bahçe maçının iddaa oranları belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

İddaa risk yönetimi, Royal Antwerp - Fenerbahçe maçının iddaa oranlarını belirledi. Buna göre, Royal Antwerp'e 2.70 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'nin galibiyet oranını 2.20 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 2.85 oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D grubunda 4.maçında 4 Kasım Perşembe günü 23.00'da Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak.
Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi.

Royal Antwerp'e 2.70 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'nin galibiyet oranını 2.20 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 2.85 oldu. Maç sonucu 2.5 alt oranı 1.73, 2.5 üst oranı 1.60 olarak bültende yer aldı.
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