01 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Zote Nina Kpaho'yu transfer etti

F.Bahçe transferi açıkladı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, güçlü kadronun temelleri için Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Zote Nina Kpaho'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Zote Nina Kpaho'yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki savunma oyuncusu için düzenlenen imza törenine genel sekreter Burak Kızılhan ile kadın futbol takımının menajeri Jessica Lynne Çarmıklı katıldı.

Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

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