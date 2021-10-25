25 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Pelkas’a bir haller oldu!

Pelkas’a bir haller oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Bu sezon sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Pelkas, 11'de başladığı maçta vasatı aşamadı. Sahada kaldığı 81 dakikada hayal kırıklığı yaşatan Yunan yıldız, 9 ikili mücadelenin 7'sini kaybetti, iki şutunda isabet sağlayamadı. Pelkas'ın yaptığı 5 orta da isabetsizdi.

Bu sezon sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Pelkas, 11'de başladığı maçta vasatı aşamadı. Sahada kaldığı 81 dakikada hayal kırıklığı yaşatan Yunan yıldız, 9 ikili mücadelenin 7'sini kaybetti, iki şutunda isabet sağlayamadı. Pelkas'ın yaptığı 5 orta da isabetsizdi.

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