FENERBAHÇE HABERLERİ - Pelkas’a bir haller oldu!

Bu sezon sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Pelkas, 11'de başladığı maçta vasatı aşamadı. Sahada kaldığı 81 dakikada hayal kırıklığı yaşatan Yunan yıldız, 9 ikili mücadelenin 7'sini kaybetti, iki şutunda isabet sağlayamadı. Pelkas'ın yaptığı 5 orta da isabetsizdi.

Bu sezon sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Pelkas, 11'de başladığı maçta vasatı aşamadı. Sahada kaldığı 81 dakikada hayal kırıklığı yaşatan Yunan yıldız, 9 ikili mücadelenin 7'sini kaybetti, iki şutunda isabet sağlayamadı. Pelkas'ın yaptığı 5 orta da isabetsizdi.

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