Fenerbahçe'ni taz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kim Min-Jae, Güney Kore Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde boy gösteriyor. Yıldız oyuncunun, milli takımdaki partneri Young-gwon Kim, sakatlığından dolayı bir sonraki milli karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Bununla beraber Kim'in stoper tandemindeki arkadaşının Ji-soo Park ya da Seung-hyun Jung olması bekleniyor. Kore basını her iki futbolcuya da mikrofon uzatırken, Ji-soo Park yaptığı açıklamada Kim Min-Jae'den övgü dolu sözler sarf etti. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin sezon başında Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı Kore'li stoper Kim Min-Jae, ülkesinde gündem olmaya devam ediyor.

2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri'nde milli takımda yer alacak Min Jae'nin, stoperdeki tandeminin değişmesi bekleniyor. Kore basınında yer alan habere göre Young-gwon Kim, bir sonraki milli maçlarda görev alamayacak.

Bununla beraber Kim Min-Jae'nin stoperdeki tandeminin Ji-soo Park veya Seung-hyun Jung olması bekleniyor. Konu ile ilgili Kore basınına konuşan Ji-soo Park, ülkesinin basınında önemli açıklamalarda bulundu.

"KIM MIN-JAE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"



Ji-soo Park, yaptığı açıklamada, "Milli takım benim için her zaman onur duyulması gerekilen bir yer olmuştur. Önceki çağırılışlarımda diğer stoperlerden çok şey öğrendim. Şimdi de Kim Min-Jae'den ya da Seung-hyun Jung'un tecrübelerinden faydalanmak, onların becerilerini öğrenmek ve oyunlarını özümsemek istiyorum." dedi.





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