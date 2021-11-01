Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye övgü dolu sözler! "Ondan çok şey öğrenmek istiyorum"
Fenerbahçe'ni taz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kim Min-Jae, Güney Kore Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde boy gösteriyor. Yıldız oyuncunun, milli takımdaki partneri Young-gwon Kim, sakatlığından dolayı bir sonraki milli karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Bununla beraber Kim'in stoper tandemindeki arkadaşının Ji-soo Park ya da Seung-hyun Jung olması bekleniyor. Kore basını her iki futbolcuya da mikrofon uzatırken, Ji-soo Park yaptığı açıklamada Kim Min-Jae'den övgü dolu sözler sarf etti. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin sezon başında Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı Kore'li stoper Kim Min-Jae, ülkesinde gündem olmaya devam ediyor.
2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri'nde milli takımda yer alacak Min Jae'nin, stoperdeki tandeminin değişmesi bekleniyor. Kore basınında yer alan habere göre Young-gwon Kim, bir sonraki milli maçlarda görev alamayacak.
Bununla beraber Kim Min-Jae'nin stoperdeki tandeminin Ji-soo Park veya Seung-hyun Jung olması bekleniyor. Konu ile ilgili Kore basınına konuşan Ji-soo Park, ülkesinin basınında önemli açıklamalarda bulundu.
"KIM MIN-JAE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"
Ji-soo Park, yaptığı açıklamada, "Milli takım benim için her zaman onur duyulması gerekilen bir yer olmuştur. Önceki çağırılışlarımda diğer stoperlerden çok şey öğrendim. Şimdi de Kim Min-Jae'den ya da Seung-hyun Jung'un tecrübelerinden faydalanmak, onların becerilerini öğrenmek ve oyunlarını özümsemek istiyorum." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...