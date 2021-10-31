FENERBAHÇE HABERLERİ - Tümer Metin, Volkan Demirel ve Serhat Akın'dan Konyaspor-Fenerbahçe maçı için flaş sözler!
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Vitor Pereira'ya sert eleştirler geldi. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcuları Tümer Metin, Volkan Demirel ve Serhat Akın, sergilenen futbol ve Pereira hakkında çarpıcı eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...
Trabzonspor ve Alanyaspor'un ardından Konyaspor'a da kaybeden ve 3 maçlık mağlubiyet serisiyle zirve yarışında ciddi yara alan Fenerbahçe'ye eski futbolcularından eleştiriler geldi.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Serhat Akın, Fenerbahçe yönetimi ve Portekizli teknik adam Vitor Pereira'ya tepki gösterdi. Vitor Pereira'yı altyapı hocası olarak nitelendiren Akın, "Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı. Serhat Akın'ın bu gönderisi kısa süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı Tivibu Spor'da yorumladı. İşte Tümer Metin'in sözleri...
"Maçın başındaki planınız, kurgunuz 11. dakikada çöpe gitmiş olabilir. Oyuncuya dokundunuz 40. dakikada 3 oyuncu değiştirdiniz. 75-80'e kadar çok da oyunu ele alamadı Fenerbahçe. Alanya maçı Rossi ile başladı, bugün Konya'da yine Rossi ile başladı ancak iki maçın bitiş düdüğünde de Rossi yok. Haftaya da Rossi ile başlarsa, biri Rossi'nin nüfus kağıdına falan baksın denir bizde. Acaba Pereira ile bir akrabalığı var mı diye?"
"Rossi'yi kendin istemiş olabilirsin, bir şey hayal etmiş olabilirsin ama olmuyor oyuncudan, olmayacak da. Valencia, Altay'ın sakatlıkları da oldu ama Pereira yine sisteme dokunmadı. Muhafazakar sürekli. Büyük takımlar son bölüme bir ya da iki farklı geride giriyorlarsa, sistemden vazgeçerler. Stoper çıkar, santrfor girer mesela. Pereira sistemden vazgeçmiyor ama."
"Bu maçın kazancı İrfan Can oldu. Sakatlıktan döndükten sonra hem muhteşem bir gol attı, hem de oyunda kaldığı sürede bu takımda vazgeçilmez isimlerden biri olacağını gösterdi. Ama tehlike şurada; İrfan Can'a da Mesut, Pelkas gibi davranırsan onu da kaybedersin. Pereira'nın Pelkas oyundan çıktıktan sonra oyuncuya müdahil olması, o fotoğrafı veriyor olması, o diyalogu veriyor olması... Yapıcı da konuşsa orada oyuncudan ne çıkacağı belli olmaz."
"Orada hocalar, biraz uzak kalacaklar oyunculardan, gerekirse görmeyecek. Biraz kaşımak, oyuncuyu ikna etmek istedi ama sağlıklı bir görüntü değil bana göre. Hücumda ikna olacak forvet oyuncusu. Nasıl hücum edeceğine, rakibi nasıl açabileceğine ikna olacaksın. Kendin ikna olacaksın, takım arkadaşın ikna olacak. Bir bütün olarak ikna olacaksın. Fenerbahçe'de çok büyük eksiklik bu. Pereira da bu ikna konusunda çok ısrarcı değil, biraz doğaçlama bırakıyor orayı. Tercihleri de bunu gösteriyor. Fenerbahçe böyle oynamaz."
beIN Sports'un yorumcularından eski Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel, Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi. Demirel yaptığı yorumlarla Vitor Pereira'nın sistemini eleştirdi. Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı...
"Sistem, oyuncuları seçer. Bu sistemin oyuncuları, bu oyuncular değil. Oyuncu da sistemi seçer. Ben 10 numara olsam, bu sistemde oynamak istemem. Fenerbahçe takımı, kontra atak oyunu oynamaz. Ben, geçmişten bu yana böyle gördüm. Fenerbahçe, maçtan önce stadyumda duran top savunması çalıştı. Bunun yeri burası değil. Maçtan önceki son idmanın son bölümüdür. Ben rakibin hocası olsam öne yığılıyorlar arkaya çalışalım, çizgi çalışıyorlar şöyle yapalım derim."
"Dimitris Pelkas ve Diego Rossi ikiz kardeşler gibi. Birisinin saçı sarı, birisinin siyah. Aynı oyuncular. Birini Pelkas veya Rossi koyuyorsan, diğeri İrfan olur."
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