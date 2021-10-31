FENERBAHÇE HABERLERİ - Tümer Metin, Volkan Demirel ve Serhat Akın’dan Konyaspor-Fenerbahçe maçı için flaş sözler!

"Bu maçın kazancı İrfan Can oldu. Sakatlıktan döndükten sonra hem muhteşem bir gol attı, hem de oyunda kaldığı sürede bu takımda vazgeçilmez isimlerden biri olacağını gösterdi. Ama tehlike şurada; İrfan Can'a da Mesut, Pelkas gibi davranırsan onu da kaybedersin. Pereira'nın Pelkas oyundan çıktıktan sonra oyuncuya müdahil olması, o fotoğrafı veriyor olması, o diyalogu veriyor olması... Yapıcı da konuşsa orada oyuncudan ne çıkacağı belli olmaz."