FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de sergilenen futbol ve alınan sonuçlar büyüp tepkiye neden oldu. Karşılaşma sonrası spor yazarlarından dikkat çekici Fenerbahçe değerlendirmesi geldi. (GS spor haberleri)
ERMAN TOROĞLU - RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER
Fenerbahçe'de işler yine kötü. Yolda Fenerbahçelilere rastlıyorum 'Hocam ne olacak bu takımın hali?' diyen o kadar çok var taraftar var ki inanılır gibi değil. Ve seyirci takımdan ümidini kesmiş durumda. Şu bir gerçek Fenerbahçe'de Ali Koç da tutmadı, Pereira da... Bu kadar futbolcu alıp, bu kadar harcama yapıp ve yüzde 80 futbolcudan verim alamayan, bu kadar teknik adam değiştiren bir başkanın bence Fener'de artık durmaması gerekir. Hakemler dedi, rakipler dedi, futbolculara ceza verdi, uçak yerine otobüsle İstanbul'a gönderdi, seyirciyle tartıştı, protokolden atladı eline mikrofon aldı milleti yollara döktü.
Yani hep hata karşıdaydı hiç kendisinde yoktu, en sonunda duvara vurdu. Şu net; futbolcuların çoğunun teknik adamla elektriği tutmadı. Aralarında bir mücadele var. Hiçbir hoca futbolcusuyla mücadele etmez, onlarla yürür. Oyunculara bakıyorum suratlar mutsuz. Ben bu işlerde önce başkana bakarım. Eğer başarı varsa başkan ve yönetimdedir, başarısızlık varsa aynen başkan ve yönetimdedir...
Fener'de artık Pereira dikişi tutmaz. Yeni bir hoca gelse ne yapar o da bilinmez. Ne demişler rüzgar eken fırtına biçer. Şu andaki görüntü o. Arkasına sığınacak bir bahane de kalmadı. Takımda ışık yok, ışık olsa dersin ki 'Bu durumu çeviririz.' Koca Fener'e yazık oluyor. Ali Koç geldiğinde ümitlenmiştik, bu kulübü kurumsal bir yapıya kavuşturup adını büyütür demiştik yanılmışım. Konyaspor karşılaşmayı sonuna kadar hak etti.
Yedikleri golde rakibe kendileri verdiler. Yani futbol ukalalığı yaptılar. Attıkları ikinci gol hazırlanış olarak mükemmeldi. Golü yiyen için de rezaletti. Aslında Konya'ya 2-0'dan sonra iki tane yüzde 100 pozisyon geldi, atsalar 3-4 olur bu maç bu hale gelmezdi ama maalesef bazı oyuncularda bencillik vardı. Halbuki golü takım atacaktır sen de kazanacaksındır. Sonra bu maçı ıslıklarla bitirirsin gol yemeyeyim diye.
GÜRCAN BİLGİÇ - DERS DE ALMADI
Üç maçtır işler iyi gitmiyor. Ligin en iyi takımlarından biriyle de deplasmanda oynayacaksınız. Rakibinizin (Beşiktaş) yenildiği haberi de geliyor soyunma odasına. "Bir şeylerin değişmesi lazım" ama aynı kafa, aynı "yetersizlik" hem sahada var Fenerbahçe adına, hem saha kenarında. Yenildiği için yazmıyorum bunları. Hatalardan ders çıkarılmaması veya daha iyi olmak adına farklılık getirilmemesidir problem. Duran toptan gol yediğin üçüncü maç oluyor bu. Rakibi incelemediğin gibi, kendi takımını da hazırlamamışsın veya eksiksin.
Mesut "sakatım" demiş ama İrfan Can yine kulübede. 40'da oyuna girdi, bir Serdar'a, bir de Valencia'ya net gollük pas verdi. Topun aklı yerine geldi İrfan ile. Müthiş bir frikik golü ekledi hanesine. Pereira'nın yetersizliği ve inadının altını çiziyordu yıldız oyuncu. Önce Gustavo arka adalesini tuttu. Sonrasında Altay çarpışmanın peşinden gözyaşlarına boğuldu. Valencia sedye ile terk etti sahayı. Bütün şanssızlıkları paratoner gibi üstüne çeken, garip bir maç yaşanıyordu.
Sadece geceyi değil, sezonu kaybettirecek ağır darbeler aldılar. Hiç öyle "geniş kadro" falan demeyin, oyuncusunu bilmeyen, nasıl oynayacağına "inatla" karar veren bir teknik direktörleri var. Fenerbahçe kadrosunun neler yapabileceği, ne tarafının eksik olduğu biliniyor. Takımın kaliteye ihtiyacı var, teknik adam değerlendirmiyor. Fizik olarak 60'dan sonra düşüş başlıyor. Skoru aldığında geriye çekiliyor, alamadıklarında üretemiyorlar. Pereira ve onu seçen yönetim sorumlu bu durumdan. Gidişatı değiştirecek isim de yok işin kötüsü.
EMRE BOL - MEGAFON!
Eveeet geldik kupasız kapatılacak olan bir sezonun daha sonuna! Sevgili Ali Koç; Bielsa gibi teknik direktör diyerek Pereira'yı getirdin. Hiç değilse İlhan Palut seviyesinde bir hoca getirseydin! Onun inadı yüzünden koskoca bir sezon daha çöpe gitti! Yıllardır bu piyasadayım; 40. dakika 3 oyuncu birden değiştiren teknik direktör görmedim. Normal şartlarda 65-70'ten sonra değişiklik yapan Pereira sizce kendi isteğiyle mi bunu yaptı?
Nedense bu değişikliğin "talimatla" yapıldığını düşünüyorum! Yoksa yanlış kadroyla da çıkmış olsa hiçbir teknik direktör kendini bu kadar yetersiz göstermez. Daha önce mağlup olunan maçlarda, "Rakip kalemize şu kadar geldi, bu kadar gol attı" açıklamaları yapan Pereira'ya soruyorum: Konyaspor Fenerbahçe kalesine kaç kez geldi?
Oyuncu grubu çok yeterli değil lakin doğru bir sistemle yine de bu takım bir şeyler yapabilirdi. Vitor Pereira inadına devam edecekse yol yakınken gönderilmeli. Çözüm aslında çok basit. İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Jose Sosa gibi kaliteli ayaklar takıma monte edilecek, garabet 3'lü sistemden vazgeçilecek. Eğer bunları yapmazsa yapabilecek bir teknik direktör takımın başına getirilecek.
Vitor Pereira küstüre küstüre aidiyet duygusu bırakmadı kimsede. Başkan Ali Koç uzun bir aradan sonra doğruyu yapmak istiyorsa hemen Pereira'yı göndermeli. Yoksa başı hep ağrıyacak ve bir süre sonra megafonla konuşacak kalabalık bulamayacak.
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