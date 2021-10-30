30 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Vitor Pereira hata istemiyor! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı muhtemel 11'i...

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertlilerde zorlu rakip öncesi Vitor Pereira'nın sahaya nasıl bir 11 ile çıkacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte sarı-lacivertliler ve Konyaspor'un muhtemel 11'i...

Vitor Pereira hata istemiyor! İşte Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı muhtemel 11’i...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi. Ev sahibi Konya'da da hedef galibiyet.

Vitor Pereira hata istemiyor! İşte Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı muhtemel 11’i...

EVİNDE NAMAĞLUP
Ligde şu ana kadar 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 17 puan toplayan yeşil-beyazlılar, sahasında bu sezon hiç kaybetmedi (3G/2B). Evindeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında alan İlhan Palut'un öğrencileri seriyi devam ettirmeyi planlıyor... Fenerbahçe'de cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Serdar Aziz'in de oynaması beklenmiyor.

Vitor Pereira hata istemiyor! İşte Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı muhtemel 11’i...

MESUT ÖZİL KAFİLEDE YOK
Fenerbahçe'de ağrıları nedeniyle son antrenmana katılmayan Mesut Özil, Konyaspor maçının kafilesiden çıkarıldı. Mesut Özil, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 12 resmi maçta 3 gol kaydederken, 1 de asist yapmıştı. Cezaları biten Altay ve Kim ise kadroda.

Vitor Pereira hata istemiyor! İşte Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı muhtemel 11’i...

GUSTAVO SINIRDA
Kanarya'da Luiz Gustavo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı ön libero bu akşam da sarı kart görmesi halinde ligin 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak.

Vitor Pereira hata istemiyor! İşte Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı muhtemel 11’i...

MORALLER DÜZELDİ
Takım hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda, ısınma ve çabukluk hareketleri sonrası 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Çift kale maçla tamamlanan antrenmanda Vitor Pereira ve oyuncuların yüzünün gülmesi dikkat çekti.

Vitor Pereira hata istemiyor! İşte Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı muhtemel 11’i...

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan, Hadziahmetovic, Bytyqi, Serdar, Hassan, Çekiçi.

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Gustavo, Zajc, Nazım, Sosa, Ferdi, İrfan, Valencia

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