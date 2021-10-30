Vitor Pereira hata istemiyor! İşte Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı muhtemel 11’i...

EVİNDE NAMAĞLUP

Ligde şu ana kadar 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 17 puan toplayan yeşil-beyazlılar, sahasında bu sezon hiç kaybetmedi (3G/2B). Evindeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında alan İlhan Palut'un öğrencileri seriyi devam ettirmeyi planlıyor... Fenerbahçe'de cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Serdar Aziz'in de oynaması beklenmiyor.



