31 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!

F.Bahçe’de Altay şoku!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 Giriş Tarihi: 31.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olan sahadan 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku yaşanıyor. Yıldız isim yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkmış ve mücadelen 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Maç içinde Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

ALTAY'IN SAHALARDAN UZAK KALACAĞI SÜRE BELLİ OLDU
Altay Bayındır, 3 ay sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!

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