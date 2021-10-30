30 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR’ı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde mücadelenin VAR hakemi de belli oldu. Maçta VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak.

Maçın hakemi ise Fırat Aydınus.

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