Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde mücadelenin VAR hakemi de belli oldu. Maçta VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak.

Maçın hakemi ise Fırat Aydınus.

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