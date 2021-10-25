25 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında 7 değişiklik

Kadroda 7 değişiklik
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Royal Antwerp maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 7 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, cezalı olan Altay Bayındır, Minjae Kim ve Osayi Samuel dışında Jose Sosa, Mesut Özil, Mergim Berisha ve Enner Valencia'yı da kulübeye çekti.

Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Royal Antwerp maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 7 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, cezalı olan Altay Bayındır, Minjae Kim ve Osayi Samuel dışında Jose Sosa, Mesut Özil, Mergim Berisha ve Enner Valencia'yı da kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine kalede Berke, savunmada Filip Novak, sağ kanatta Nazım Sangare, orta sahada Miha Zajc, hücum hattında ise Diego Rossi, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun forma giydi.
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