25 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Naızm Sangare Fenerbahçe - Alanyaspor maçında ıslıklandı

Sangare ıslıklandı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Uzun bir aradan sonra ilk kez 11'de başlayan Sangare, dün hedefteki isimlerdendi. 27 yaşındaki oyuncu, maçın ikinci yarısında yaptığı bir top kaybı ve başarısız ortasından sonra yuhalandı. Tecrübeli futbolcu, 72. dakikada yerini Crespo'ya bırakırken de tribünler tarafından ıslıklandı.

Uzun bir aradan sonra ilk kez 11'de başlayan Sangare, dün hedefteki isimlerdendi. 27 yaşındaki oyuncu, maçın ikinci yarısında yaptığı bir top kaybı ve başarısız ortasından sonra yuhalandı. Tecrübeli futbolcu, 72. dakikada yerini Crespo'ya bırakırken de tribünler tarafından ıslıklandı.

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