Konyaspor Fenerbahçe maçında İrfan Can'dan jeneriklik gol!

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip MEDAŞ Konya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı. Sakatlıktan dönen sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, takımının tek golünü muhteşem bir frikik golüyle kaydetti.

41. dakikada Dimitris Pelkas'ın yerine oyuna dahil olan İrfan Can, 84. dakikada frikikten yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu.



İŞTE O ANLAR:











Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...







DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ