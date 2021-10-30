30 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Konyaspor Fenerbahçe maçında İrfan Can'dan jeneriklik gol!

İrfan Can’dan jeneriklik gol!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde oyuna sonradan giren İrfan Can Kahveci frikikten muhteşem bir gole imza attı. (FB spor haberleri)

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip MEDAŞ Konya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı. Sakatlıktan dönen sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, takımının tek golünü muhteşem bir frikik golüyle kaydetti.

41. dakikada Dimitris Pelkas'ın yerine oyuna dahil olan İrfan Can, 84. dakikada frikikten yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu.

İŞTE O ANLAR:





Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...


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