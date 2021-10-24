FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe - Alanyaspor maçı öncesi taraftara destek çağrısı

Alanyaspor maçı için satışa sunulan biletlerin tamamına yakını satıldı. Yönetici Ahmet Ketenci, FBTV'de, "Taraftarımızdan yarın takımımız sahaya çıktığında onlara müthiş bir destek göstererek yanlarında olmalarını istiyoruz. O yüzden herkesi erkenden stada bekliyoruz. Takım sahaya çıktığında müthiş bir tablo ile karşılaşsın istiyoruz" çağrısı yaptı.

Alanyaspor maçı için satışa sunulan biletlerin tamamına yakını satıldı. Yönetici Ahmet Ketenci, FBTV'de, "Taraftarımızdan yarın takımımız sahaya çıktığında onlara müthiş bir destek göstererek yanlarında olmalarını istiyoruz. O yüzden herkesi erkenden stada bekliyoruz. Takım sahaya çıktığında müthiş bir tablo ile karşılaşsın istiyoruz" çağrısı yaptı.

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