24 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe - Alanyaspor maçı öncesi taraftara destek çağrısı

Taraftara destek çağrısı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.10.2021

Alanyaspor maçı için satışa sunulan biletlerin tamamına yakını satıldı. Yönetici Ahmet Ketenci, FBTV'de, "Taraftarımızdan yarın takımımız sahaya çıktığında onlara müthiş bir destek göstererek yanlarında olmalarını istiyoruz. O yüzden herkesi erkenden stada bekliyoruz. Takım sahaya çıktığında müthiş bir tablo ile karşılaşsın istiyoruz" çağrısı yaptı.

Alanyaspor maçı için satışa sunulan biletlerin tamamına yakını satıldı. Yönetici Ahmet Ketenci, FBTV'de, "Taraftarımızdan yarın takımımız sahaya çıktığında onlara müthiş bir destek göstererek yanlarında olmalarını istiyoruz. O yüzden herkesi erkenden stada bekliyoruz. Takım sahaya çıktığında müthiş bir tablo ile karşılaşsın istiyoruz" çağrısı yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya galibiyet peşinde! İşte F.Bahçe’nin Alanya maçı 11’i Kanarya galibiyet peşinde! İşte F.Bahçe'nin Alanya maçı 11'i
Tangocu gol makinesi F.Bahçe’ye! İşte o teklif Tangocu gol makinesi F.Bahçe'ye! İşte o teklif
Mesut’un oynaması yönetime mi bağlı? Pereira’ya sabredilse... Mesut'un oynaması yönetime mi bağlı? "Pereira'ya sabredilse..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör