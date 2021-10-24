FENERBAHÇE HABERLERİ - Berke Özer'den siftah

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın cezalı olması nedeniyle kaleyi bu akşam Berke Özer koruyacak. Genç file bekçisi, sarı-lacivertli formayı ligde ilk kez giyecek.

Altınordu'dan transfer edildikten sonra ligde Volkan Demirel'in arkasında kalan Berke, 2018-19 sezonunda sadece Türkiye Kupası'nda Giresunspor'a karşı görev yapmıştı. Daha sonra Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan 21 yaşındaki file bekçisi, 2 sezon burada forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye geri döndü. Bu sezon ilk kez resmi bir karşılaşmada görev yapacak olan Berke'yi teknik heyet özel olarak motive etti.

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