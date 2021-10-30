30 Ekim 2021, Cumartesi
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Konyaspor maçı öncesi konuşan Pereira "Şampiyon olmak istreyen bir takım her maçını kazanmaya oynar. Son mağlubiyetlerin ardından kazanmalıyız. Son vuruşlarda daha becerili olmalıyız." dedi.
Mesut Özil ile ilgili açıklama yapan Vitor Pereira "Mesut Özil'in kasığında bir sakatlık var ve bu yüzden burada değil." ifadelerini kullandı.
Konyaspor Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Şampiyon olmak isteyen takım, her maçını kazanmak için oynar. Bugünkü maçın önemini kesinlikle biliyoruz. Bir önceki maçtaki öz güvenli futbolu ortaya koymalıyız ama son vuruşlarda daha sakin olmalıyız. Mesut kasığından bir sakatlık geçirdi, o yüzden burada değil." dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.
Konyaspor maçı öncesi konuşan Pereira "Şampiyon olmak istreyen bir takım her maçını kazanmaya oynar. Son mağlubiyetlerin ardından kazanmalıyız. Son vuruşlarda daha becerili olmalıyız." dedi.
Mesut Özil ile ilgili açıklama yapan Vitor Pereira "Mesut Özil'in kasığında bir sakatlık var ve bu yüzden burada değil." ifadelerini kullandı.
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