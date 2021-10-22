FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe - Antwerp maçı Belçika'da gündem oldu! İşte atılan manşetler
Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki üçüncü maçında sahasında Royal Antwerp'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, Belçika ekibiyle 2-2 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı. Mücadele sonrası Belçika basını da Fenerbahçe - Royal Antwerp maçına geniş yer verdi. İşte atılan manşetler... (FB spor haberi)
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında sahasında Belçika takımı Royal Antwerp'i konuk etti. Karşılaşma, karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona ererken sarı-lacivertli takımda Enner Valencia bir penaltı atışından yararlanamadı.
Belçika basını ise bu mücadeleyi manşetlerine taşıdı. İşte o başlıklar...
WALFOOT
"1 puan... Hiç yoktan iyidir"
DERNIERE HEURE
"Antwerp, Fenerbahçe karşısında 1 puanı kaptı"
7SUR7
"Avrupa Ligi: Antwerp için Türkiye'de umudun paylaşımı"
LE SOIR
"Avrupa Ligi: Antwerp, Fenerbahçe karşısında güzel bir puan aldı"
VOETBAL PRIMEUR
"Antwerp, Fenerbahçe'ye karşı kazanamadı ve D grubunun sonuncusu olarak kaldı"
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