22 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe - Antwerp maçı Belçika'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki üçüncü maçında sahasında Royal Antwerp'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, Belçika ekibiyle 2-2 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı. Mücadele sonrası Belçika basını da Fenerbahçe - Royal Antwerp maçına geniş yer verdi. İşte atılan manşetler... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe - Antwerp maçı Belçika’da gündem oldu! İşte atılan manşetler
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında sahasında Belçika takımı Royal Antwerp'i konuk etti. Karşılaşma, karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona ererken sarı-lacivertli takımda Enner Valencia bir penaltı atışından yararlanamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe - Antwerp maçı Belçika’da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Belçika basını ise bu mücadeleyi manşetlerine taşıdı. İşte o başlıklar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe - Antwerp maçı Belçika’da gündem oldu! İşte atılan manşetler

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