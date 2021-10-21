21 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda kaçıncı sırada?

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu'ndaki üçüncü maçında Royal Antwerp'i konuk edecek. Gruptaki ilk 2 maçından galibiyet çıkaramayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde rakibini devirerek sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...

Ülkemizi Galatasaray ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, D Grubu'ndaki üçüncü maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, saat 19.45'te başlayacak mücadelede Belçika temsilcisi Royal Antwerp'in konuk edecek.

Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'nin D Grubu'nda kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu. İşte Kanarya'nın mücadele ettiği D Grubu'ndaki puan durumu:

1- Olympiakos: 6
2- E. Frankfurt: 4
3- FENERBAHÇE: 1
4- Royal Antwerp: 0

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