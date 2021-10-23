FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil krizi büyüyor! "Bana takım bul"

ÖZÜR DİLEDİ

Mesut Özil yaptığı hareketin ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Mesut açıklamasında, "Sevgili Fenerbahçeliler. Oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam." ifadelerini kullandı.