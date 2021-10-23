FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil krizi büyüyor! "Bana takım bul"
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada Mesut Özil krizi yaşandı. Tecrübeli futbolcu, 66. dakikada kenara alınmasının ardından sert bir tepki göstererek su şisesine vurmuştu. Daha sonra Özil bu konu hakkında açıklama yapmasına rağmen flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN HAREKET
Mesut Özil'in, Antwerp maçının 66. dakikasında yerini Pelkas'a bırakırken gösterdiği tepki, Fenerbahçe'nin sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmasının önüne geçti.
ÖZÜR DİLEDİ
Mesut Özil yaptığı hareketin ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Mesut açıklamasında, "Sevgili Fenerbahçeliler. Oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam." ifadelerini kullandı.
"BANA TAKIM BUL"
Takvim'in haberine göre; oyundan alınınca su şişelerini tekmeleyen yıldız futbolcunun maçtan sonra menajerini aradığı ve "Bana takım bul. Ocak ayında ayrılıyorum" diye konuştuğu iddia edildi.
Evinde Antwerp ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi'nde galibiyet hasretini sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil'le ilgili yaşanan gelişmeler maçın önüne geçti.
Yıldız futbolcunun oyundan alınmasına sinirlenip saha kenarınd su şişelerini tekmelemesi herkesi şok etti.
YÖNETİCİLER DEVREYE GİRDİ
Yaşanan gelişmelerden haberdar olan bazı yöneticilerin Mesut'la temasa geçtiği ve tecrübeli yıldızı sakinleştirmek için büyük çaba harcadığı da belirtildi.
ABD KULÜPLERİ PEŞİNDE
Ancak Pereira'ya çok sinirlenen Mesut'un takımdan ayrılma konusunda kararlı olduğu belirtiliyor. 33 yaşındaki futbolcunun adı uzun bir süredir ABD kulüpleri ile anılıyordu.
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