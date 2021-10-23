23 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil krizi büyüyor! "Bana takım bul"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada Mesut Özil krizi yaşandı. Tecrübeli futbolcu, 66. dakikada kenara alınmasının ardından sert bir tepki göstererek su şisesine vurmuştu. Daha sonra Özil bu konu hakkında açıklama yapmasına rağmen flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil krizi büyüyor! Bana takım bul
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.10.2021
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki 3. maçında, Frey'li ve Samatta'lı Antwerp, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Samatta'nın da gol attığı maç 2-2 berabera sona erdi. Fenerbahçe 3 maçın ardından 2 puanla gruptan çıkma şansını zora soktu. Maça Mesut Özil'in hareketleri damga vurmuştu.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil krizi büyüyor! Bana takım bul

MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN HAREKET

Mesut Özil'in, Antwerp maçının 66. dakikasında yerini Pelkas'a bırakırken gösterdiği tepki, Fenerbahçe'nin sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmasının önüne geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil krizi büyüyor! Bana takım bul

3 Ekim'deki Kasımpaşa maçında 40 dakika ısınıp oyuna girememesine antrenman yeleğini fırlatarak tepki gösteren Mesut, 18 gün sonra Antwerp karşılaşmasında da oyundan alınmasına kızıp su şişelerini tekmeleyip, formasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil krizi büyüyor! Bana takım bul

ÖZÜR DİLEDİ

Mesut Özil yaptığı hareketin ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Mesut açıklamasında, "Sevgili Fenerbahçeliler. Oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil krizi büyüyor! Bana takım bul

"BANA TAKIM BUL"

Takvim'in haberine göre; oyundan alınınca su şişelerini tekmeleyen yıldız futbolcunun maçtan sonra menajerini aradığı ve "Bana takım bul. Ocak ayında ayrılıyorum" diye konuştuğu iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil krizi büyüyor! Bana takım bul

Evinde Antwerp ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi'nde galibiyet hasretini sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil'le ilgili yaşanan gelişmeler maçın önüne geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil krizi büyüyor! Bana takım bul

Yıldız futbolcunun oyundan alınmasına sinirlenip saha kenarınd su şişelerini tekmelemesi herkesi şok etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil krizi büyüyor! Bana takım bul

YILDIZI BİR TÜRLÜ BARIŞMIYOR

Pereira ile yıldızı bir türlü barışmayan Mesut Özil'in maçtan sonra menajeri Erkut Söğüt'ü aradığı ve "Bana takım bul. Devre arası buradan ayrılıyorum" dediği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil krizi büyüyor! Bana takım bul

YÖNETİCİLER DEVREYE GİRDİ

Yaşanan gelişmelerden haberdar olan bazı yöneticilerin Mesut'la temasa geçtiği ve tecrübeli yıldızı sakinleştirmek için büyük çaba harcadığı da belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil krizi büyüyor! Bana takım bul

ABD KULÜPLERİ PEŞİNDE

Ancak Pereira'ya çok sinirlenen Mesut'un takımdan ayrılma konusunda kararlı olduğu belirtiliyor. 33 yaşındaki futbolcunun adı uzun bir süredir ABD kulüpleri ile anılıyordu.

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