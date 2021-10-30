30 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Konyaspor maçı öncesi oyuncularına uyarı!

Pereira’dan oyuncularına uyarı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, son haftalarda düşüşe geçti. Sarı lacivertlilerin başında sezona iyi başlayan Vitor Pereira, Konyaspor maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmenin peşinde. Portekizli teknik adam zorlu deplasman öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. İşte o sözler...

Özellikle hücum organizasyonlarına ağırlık veren Pereira, "Ligde ceza alanına en çok giren takımlardan biriyiz. Pozisyon üretmekte zorlanmıyoruz. Ama son pas ve son vuruşlardaki cömertliğimizin acısını çekiyoruz" dedi. "Yeni bir takım inşa ediyoruz" vurgusu yapan Portekizli, "Bu sıkıntılı bir süreçtir. Hatalar olacaktır ama bunları en aza indirgemek zorundayız. Çok çalışmalıyız. En çok isteyen, en çok çalışan sahada olacak" dedi. (Türkiye Gazetesi)

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