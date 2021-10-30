30 Ekim 2021, Cumartesi
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Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından ligdeki 3. maçını da kazanırken, sarı-kırmızılılar ilk yenilgisini yaşadı.
Müsabakayı, Fenerbahçe'de kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş, yerinde takip etti.
Karşılaşmaya Iagupova ve Mc Bride'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Safiport, 2. dakikada skoru 6-0'a getirdi. Savunma sertliğini artıran ve hem içerden hem de dışardan şutlarda başarı yakalayan Galatasaray, ilk 5 dakikayı üstün geçti: 8-10. İlk çeyreği Fenerbahçe Safiport 18-17 önde kapattı.
Müsabakanın ikinci çeyreğine de iyi başlayan sarı-lacivertliler, 15. dakikasını 25-20 üstün geçtiği çeyreğin 18. dakikasında farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 36-22. Maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 40-28 üstün tamamladı.
İkinci yarıya Mc Bride'ın üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe Safiport, Iagupova'nın liderliğinde bulduğu sayılarla rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve son çeyreğe 54-45 önde girdi.
Son çeyrekte Alperi Onar ile sayılar bulan Fenerbahçe Safiport, boyalı alanda Wiliams ile etkili oldu. Rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, parkeden 18 sayı farkla 74-56 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Safiport formasıyla 19 sayı kaydeden Iagupova oldu.
Fenerbahçe 74-56 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası derbi karşılaşmasına sahne oldu. Fenerbahçe Safiport, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 18 sayı farkla 74-56 mağlup etti.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Safiport, konuk ettiği Galatasaray'ı 18 sayı farkla 74-56 yendi.
Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından ligdeki 3. maçını da kazanırken, sarı-kırmızılılar ilk yenilgisini yaşadı.
Müsabakayı, Fenerbahçe'de kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş, yerinde takip etti.
Karşılaşmaya Iagupova ve Mc Bride'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Safiport, 2. dakikada skoru 6-0'a getirdi. Savunma sertliğini artıran ve hem içerden hem de dışardan şutlarda başarı yakalayan Galatasaray, ilk 5 dakikayı üstün geçti: 8-10. İlk çeyreği Fenerbahçe Safiport 18-17 önde kapattı.
Müsabakanın ikinci çeyreğine de iyi başlayan sarı-lacivertliler, 15. dakikasını 25-20 üstün geçtiği çeyreğin 18. dakikasında farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 36-22. Maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 40-28 üstün tamamladı.
İkinci yarıya Mc Bride'ın üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe Safiport, Iagupova'nın liderliğinde bulduğu sayılarla rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve son çeyreğe 54-45 önde girdi.
Son çeyrekte Alperi Onar ile sayılar bulan Fenerbahçe Safiport, boyalı alanda Wiliams ile etkili oldu. Rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, parkeden 18 sayı farkla 74-56 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Safiport formasıyla 19 sayı kaydeden Iagupova oldu.
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