28 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe idmanında dikkat çeken Mesut Özil detayı!

Konyaspor idmanında dikkat çeken Mesut Özil detayı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından bu zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak isteyen sarı lacivertliler, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in, idmandaki görüntüsü ise dikkat çekti. İşte detaylar...

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