FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 sezonda 60 transfer Fenerbahçe'ye şampiyonluğu getirmedi!
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığında 4 sezonda yapılan 60 transfer başarıyı getiremedi. Kadro mühendisliği konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan Kanarya'da, birçok transfer yapılmasına rağmen her seferinde birden fazla bölge ise eksik kaldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği geçer not alamadı. Ali Koç yönetiminde 4 sezonda 60 transfer yapılmasına rağmen her seferinde birden fazla bölge eksik bırakılarak takviye yapılamadı.
Fenerbahçe bu durumun sıkıntısını her sezon sezon içerisinde istisnasız olarak yaşamaya devam etti.
STOPER VE SOL BEK SIKINTISI 2 YIL SÜRDÜ
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe 2018/2019 ve 2019/2020 sezonlarında stoper ve sol bek ihtiyacına bir türlü çözüm bulamadı. Yapılan göstermelik transferler derde çare olamadı, hep sıkıntı yaşandı.
FORVET LAZIMDI ORTA SAHA ALINDI
2020/2021 sezonunda Luiz Gustavo'nun yedeği yoktu. Devre arasında takıma forvet lazımken orta alana takviye yapıldı.
HER İKİ KANAT DA TAKVİYE BEKLİYOR
Benzer bir hata bu sezon başında da yapıldı. Stoper sıkıntısı giderildi.Ancak takım 3-4-3 sistemine geçse de kanatlara takviye yapılamadı. Üstelik kanat takviyesi hem sağ hem de sol kanat için lazımdı.
SEZON BAŞLANGICI HEP SORUNLU
Fenerbahçe son 4 sezonun başlangıçlarında genelde problem yaşadı. Son 4 sezonun ilk 10 haftalarında oynadığı 40 maçta 19 galibiyet alırken 13 yenilgi yaşadı.Fenerbahpçe galibiyet yüzdesi 0.47 olurken puan ortalaması 1.6 olarak gerçekleşti.
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