29 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku! Konyaspor maçında yok

F.Bahçe’de Mesut Özil şoku!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 Giriş Tarihi: 29.10.2021

Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku yaşanıyor. Yıldız oyuncu, Konyaspor maçı öncesi ağrısı nedeniyle son antrenmana çıkmadı. Mesut'un maç kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber geldi.

Yıldız futbolcunun Konya maçı öncesi ağrıları nedeniyle son antrenmana katılmadığı ve maç kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Süper Lig'in 11. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçı, 30 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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