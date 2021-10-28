Olympiakos 67-65 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe Beko Atina'da mağlup!

Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Olympiakos'a konuk oldu. Mücadeleden temsilcimiz bitime 3 saniye kala yediği basketle 67-65 skorla mağlup oldu ve üst üste 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Turkish Airlines Euroleague'in 7'nci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiacos'a Sloukas'ın bitime 2 saniye kala bulduğu basket ile 67-65 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, 5'inci mağlubiyetini alırken; Olympiacos ise 5'inci galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 45-34 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 14 sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekipte ise Kostas Sloukas 14 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Turkish Airlines Euroleague'in 8'inci haftasında Fenerbahçe Beko, 4 Kasım Perşembe günü Rus ekibi CSKA Moskova'ya konuk olacak.

PERİYOT SONUÇLARI:

1. çeyrek: Olympiakos 19-14 F.Bahçe Beko

2. çeyrek: Olympiakos 45-34 F.Bahçe Beko

3. çeyrek: Olympiakos 55-53 F.Bahçe Beko

4. çeyrek: Olympiakos 67-65 F.Bahçe Beko

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