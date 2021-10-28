28 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Mahmut Uslu açıklaması

F.Bahçe’den Mahmut Uslu açıklaması
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.10.2021

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde bir gazeteye röportaj veren ve sarı-lacivertli yönetimi eleştiren eski asbaşkanları Mahmut Uslu'nun açıklamalarına resmi internet sitesinden yaptığı açıklamalarya yanıt verdi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü, önceki gün Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda mevcu Ali Koç yönetimini eleştiren Mahmut Uslu'ya resmi siteden cevap verdi. Sarı-lacivertlierin açıklamasında imalı ifadeler kullanıldı.

İşte o açıklama:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçeli yöneticiye PFDK şoku! O isme ceza geldi F.Bahçeli yöneticiye PFDK şoku! O isme ceza geldi
Konyaspor idmanında dikkat çeken Mesut Özil detayı! Konyaspor idmanında dikkat çeken Mesut Özil detayı!
Düşüşünün nedeni belli oldu! Mesut Özil... Düşüşünün nedeni belli oldu! Mesut Özil...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör