FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan flaş karar! O isimler 11'e dönüyor
Süper Lig'de aldı peş peşe yenilgilerle düşüşe geçen Fenerbahçe'de gözler Konyaspor maçına çevrildi. Deplasmanda karşılaşacağı rakibini devirerek galibiyet serisi başlatmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, o isimlere ilk 11'de yer verecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de gol krizi bu sezon da devam ederken, Vitor Pereira çare arıyor... Ligde geride kalan 10 haftada 14 gol atabilen Kanarya, bu istatistikte 9. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertliler rakip ceza sahasında topla buluşmada maç başına yüzde 21.3'lük oranıyla Beşiktaş (20.9), Galatasaray (18.9) ve lider Trabzonspor'un (17.7) önünde olmasına rağmen, atakları gole çevirmede yüzde 12.3 ile Beşiktaş (17.2) ve Trabzonspor'un (14.9) çok gerisinde kaldı.
TEPKİLERİ DİKKATE ALDI
Fotomaç'ın haberine göre, son vuruş ve gol kısırlığına çözüm arayan teknik direktör Vitor Pereira'nın hafta sonu 'kaliteli ayakları' sahaya sürmesi bekleniyor. Portekizli hocanın, Konyaspor deplasmanında Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'yi ilk onbire monte edip, orta sahada da Jose Sosa'yı oynatmayı planladığı gelen haberler arasında...
Mergim Berisha'nın da forma giyme ihtimali yüksek. Tecrübeli çalıştırıcı, bu şekilde 'savunmayı ön planda tutuyor' eleştirilerine de yanıt vermeyi hedefliyor.
KOÇ DA UYARDI
Alanyaspor yenilgisinin ardından "Takımda son dönemde bir düşüş var" diyen başkan Ali Koç'un da Vitor Pereira'dan özellikle hücumda daha etkili futbol oynanmasını istediği belirtiliyor.
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