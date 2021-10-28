FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan golcü harekatı! Vedat Muriqi ve Hulk...

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da gol sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Vitor Pereira bu sorunu çözmenin yollarını arıyor. Mergim Berisha'dan istediği performansı alamayan sarı-lacivertlilerde gözler ocak ayına çevrildi. Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak için kolları sıvayan Kanarya, Vedat Muriqi ve Hulk isimlerini gündeme aldı. İşte flaş transfer gelişmelerinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Devre arasında yeni bir golcü alması gündeme gelen Fenerbahçe için Vedat Muriqi iddiaları güçleniyor. Lazio'ya yakın siteler, Kosovalı forvetin ayrılma ihtimalinin her geçen hafta yükseldiğini ifade ediyor.





Calciomercato, "Muriqi, F.Bahçe'ye dönmenin hayalini kuruyor" dedi. Lazio'da bu sezon süre aldığı 8 maçta 1 asist yapabilen Vedat'ın 2025'e kadar kontratı var. F.Bahçe'nin ocak ayında nabız yoklaması bekleniyor.

