28 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan golcü harekatı! Vedat Muriqi ve Hulk...

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da gol sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Vitor Pereira bu sorunu çözmenin yollarını arıyor. Mergim Berisha'dan istediği performansı alamayan sarı-lacivertlilerde gözler ocak ayına çevrildi. Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak için kolları sıvayan Kanarya, Vedat Muriqi ve Hulk isimlerini gündeme aldı. İşte flaş transfer gelişmelerinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’dan golcü harekatı! Vedat Muriqi ve Hulk...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Devre arasında yeni bir golcü alması gündeme gelen Fenerbahçe için Vedat Muriqi iddiaları güçleniyor. Lazio'ya yakın siteler, Kosovalı forvetin ayrılma ihtimalinin her geçen hafta yükseldiğini ifade ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’dan golcü harekatı! Vedat Muriqi ve Hulk...

Calciomercato, "Muriqi, F.Bahçe'ye dönmenin hayalini kuruyor" dedi. Lazio'da bu sezon süre aldığı 8 maçta 1 asist yapabilen Vedat'ın 2025'e kadar kontratı var. F.Bahçe'nin ocak ayında nabız yoklaması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’dan golcü harekatı! Vedat Muriqi ve Hulk...

HULK İDDİASI
Kanarya için bir iddia da Hulk konusunda geldi. Fotomaç'ın haberine göre, sezon başında da adı geçen Pereira'nın eski öğrencisi için sarı-lacivertlilerin yeniden harekete geçtiği ileri sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’dan golcü harekatı! Vedat Muriqi ve Hulk...

35 yaşındaki sambacı Atletico Mineiro ile ekim ayında forma giydiği 6 karşılaşmada 4 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi. Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Hulk, Fenerbahçe teknik direktör Pereira ile Porto ve Shanghai'da toplam 5 sezon beraber çalışmıştı.

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