27 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye ikinci Güney Koreli! Yeni hedef Min-Kyu Song

Kim Min Jae'nin müthiş performansı sonrası gözünü Kore'ye diken F.Bahçe yönetimi Jeonbuk formasını giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Min Song'u listesine aldı. Scout ekibinin önerdiği futbolcu için yönetim düğmeye bastı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’ye ikinci Güney Koreli! Yeni hedef Min-Kyu Song
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu sonrası transfer edilen Kim Min Jae performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Takvim'in haberine göre, genç yıldızın hem saha içindeki başarılı grafiği hem de saha dışındaki profesyonel yaşamı sonrası Fenerbahçe yönetimi gözünü Kore futboluna çevirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’ye ikinci Güney Koreli! Yeni hedef Min-Kyu Song

SEZON BAŞI TRANSFER OLDU

Scout ekibinin bir süredir yaptığı çalışmaların ardından Jeonbuk formasını giyen Min-Kyu Song'un ismini yönetime verdiği öğrenildi. Sezon başında 1.5 milyon Euro karşılığında Pohang Steelers'ten Jeonbuk'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu sol kanatta görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’ye ikinci Güney Koreli! Yeni hedef Min-Kyu Song

BİRÇOK KULÜP TAKİP EDİYOR

Bu sezon 31 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Min-Kyu Song 5 kez de Kore Milli Takımı'nın formasını giydi. Sürati ve yüksek top tekniği ile dikkatleri üzerine çeken genç futbolcunun birçok Avrupa kulübü tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’ye ikinci Güney Koreli! Yeni hedef Min-Kyu Song

RAPOR GELECEK

Bu sezon kanat bölgesinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'nin Pereira'dan olumlu rapor gelmesi halinde ara transferde Min-Kyu Song'la ilgili hamle yapabileceği belirtiliyor. Koreli yıldızın piyasa değeri 1.5 milyon Euro.

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