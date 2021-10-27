27 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe zorlu virajda! İşte o maçlar

Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a yenilerek liderliği bordo-mavililere kaptıran, ardından sahasında konuk ettiği Alanyaspor'a son dakika golüyle mağlup olan Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor. Aldığı peş peşe mağlubiyetlerle beşinci sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, 1 ay içerisinde 5 deplasmana gidecek. İşte o maçlar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe zorlu virajda! İşte o maçlar
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.10.2021

Yaşadığı kayıplarla puan cetvelinde iki haftada 5. sıraya gerileyen F.Bahçe zor bir döneme giriyor. Yaklaşık 1 ayda Süper Lig ve Avrupa'da 6 maça çıkarken bunların sadece birini evinde oynayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe zorlu virajda! İşte o maçlar

Trabzonspor yenilgisi ile liderliği kaybeden, Avrupa'da Antwerp ile berabere kalıp Kadıköy'de ilk yenilgisini Alanya'dan alan Kanarya'nın taraftara vedası protestolu olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe zorlu virajda! İşte o maçlar

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ GALATASARAY

Cumartesi günü Konya deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, dönüşünde Antwerp ile Belçika'da oynayacak. 12. haftada Kayserispor'u Kadıköy'de ağırlayacak olan Pereira ve öğrencileri, sonrasındaki 3 maçta dış sahada ter dökecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe zorlu virajda! İşte o maçlar

Milli ara dönüşü 21 Kasım'da Galatasaray'la Seyrantepe'de mücadele edecek olan takım, 4 gün sonra Olympiakos'la Yunanistan'da bu maçtan 4 gün sonra da Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe zorlu virajda! İşte o maçlar

İŞTE O MAÇLAR:

30 Ekim: Konyaspor (D)
4 Kasım: Antwerp (D)
7 Kasım: Kayserispor
21 Kasım: Galatasaray (D)
25 Kasım: Olympiakos (D)
29 Kasım: Göztepe (D)

(Sabah)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’ye ikinci Koreli! İşte Kanarya’nın ’Song’ gözdesi F.Bahçe'ye ikinci Koreli! İşte Kanarya'nın 'Song' gözdesi
F.Bahçe - Barcelona maçı sonrası Ali Koç taraftarla tartıştı! F.Bahçe - Barcelona maçı sonrası Ali Koç taraftarla tartıştı!
İtalyan basını duyurdu! F.Bahçe’ye Muriqi müjdesi İtalyan basını duyurdu! F.Bahçe'ye Muriqi müjdesi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör