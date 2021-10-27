FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe zorlu virajda! İşte o maçlar
Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a yenilerek liderliği bordo-mavililere kaptıran, ardından sahasında konuk ettiği Alanyaspor'a son dakika golüyle mağlup olan Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor. Aldığı peş peşe mağlubiyetlerle beşinci sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, 1 ay içerisinde 5 deplasmana gidecek. İşte o maçlar... (FB spor haberi)
Yaşadığı kayıplarla puan cetvelinde iki haftada 5. sıraya gerileyen F.Bahçe zor bir döneme giriyor. Yaklaşık 1 ayda Süper Lig ve Avrupa'da 6 maça çıkarken bunların sadece birini evinde oynayacak.
Trabzonspor yenilgisi ile liderliği kaybeden, Avrupa'da Antwerp ile berabere kalıp Kadıköy'de ilk yenilgisini Alanya'dan alan Kanarya'nın taraftara vedası protestolu olmuştu.
MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ GALATASARAY
Cumartesi günü Konya deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, dönüşünde Antwerp ile Belçika'da oynayacak. 12. haftada Kayserispor'u Kadıköy'de ağırlayacak olan Pereira ve öğrencileri, sonrasındaki 3 maçta dış sahada ter dökecek.
Milli ara dönüşü 21 Kasım'da Galatasaray'la Seyrantepe'de mücadele edecek olan takım, 4 gün sonra Olympiakos'la Yunanistan'da bu maçtan 4 gün sonra da Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak.
İŞTE O MAÇLAR:
30 Ekim: Konyaspor (D)
4 Kasım: Antwerp (D)
7 Kasım: Kayserispor
21 Kasım: Galatasaray (D)
25 Kasım: Olympiakos (D)
29 Kasım: Göztepe (D)
(Sabah)
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