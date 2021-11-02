02 Kasım 2021, Salı

FENERBAHÇE

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi!

Yıldırım ve Kocaman bir arada!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.11.2021

Fenerbahçe'de aynı dönemde görev alan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, teknik direktör Aykut Kocaman ile bir araya geldi. Başkan Yıldırım'ın 69. yaş gününde yemekte buluşan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.

Bugün 69. yaşını kutlayan Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın bir araya geldiği yemekte sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinden Ali Yıldırım, Önder Fırat ve İlhan Ekşioğlu gibi isimler de yer aldı.

Kocaman ve Yıldırım'ın bir araya geldiği fotoğraf sosyal medyada da gündem oldu.



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