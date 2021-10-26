26 Ekim 2021, Salı

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Herkesin aklında tek soru! Yeni transfer Burak Kapacak nerede?

Yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir revizyona giden Fenerbahçe, yıldız futbolcuları takıma kazandırmasının yanı sıra genç isimleri de renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertliler Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak için 1.35 milyon Euro (yaklaşık 15 milyon TL) bonservis bedeli öderken, 21 yaşındaki oyuncu hiç süre alamadı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Herkesin aklında tek soru! Yeni transfer Burak Kapacak nerede?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.10.2021

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer dönemini hareketli geçirmiş ve kadrosunda büyük bir değişikliğe gitmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Herkesin aklında tek soru! Yeni transfer Burak Kapacak nerede?

Sarı-lacivertliler Diego Rossi, Mergim Berisha, Min-Jae Kim gibi yıldız isimlerin yanı sıra genç oyuncuları da renklerine bağlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Herkesin aklında tek soru! Yeni transfer Burak Kapacak nerede?

HİÇ SÜRE ALAMADI

Fenerbahçe, Bursaspor'dan 1.35 milyon Euro (yaklaşık 15 milyon TL) bonservis bedeliyle transfer ettiği Burak Kapacak'a ise hiç süre vermemesi dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Herkesin aklında tek soru! Yeni transfer Burak Kapacak nerede?

UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Burak Kapacak, ligde 10 hafta geçerken sadece 5 maçın kadrosunda yer aldı fakat oyuna dahil olamadı.

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